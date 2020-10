Katy Perry (35) scheint sich wohlzufühlen! Im August wurden die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) Eltern ihrer ersten gemeinsamen Tochter Daisy Dove Bloom. Jetzt geht der normale Berufsalltag für die Powerfrau bereits weiter. In der neuen Staffel der amerikanischen Castingshow American Idol sitzt sie bereits zum dritten Mal in Folge in der Jury – neben Lionel Richie (71) und Luke Bryan (44). Zum Start der Dreharbeiten zeigte Katy nun ihren megaschlanken After-Baby-Body.

Auf ihrem Instagram-Account postete die "I Kissed a Girl"-Interpretin mehrere Fotos von sich am Set der TV-Show: Darauf trägt sie einen extravaganten Zweiteiler mit Hut und Schleppe von Designer Christian Siriano (34). Das gesamte Outfit ist einheitlich mit einem Kuhmuster versehen. Dazu schrieb die Musikerin, dass sie zurück bei der Arbeit sei und es ihr damit sehr gut gehe. Was man auf den Bildern jedoch nicht sehe: In den Pausen müsse sie regelmäßig Milch für ihre Tochter abpumpen.

Ihre Fans und Kollegen sind begeistert von Katys Look und überschütten sie mit Komplimenten. Die Ex-Frau von Orlando Bloom, Miranda Kerr (37), schrieb beispielsweise: "Du siehst toll aus! Ich liebe dich." Eine andere Userin fand: "Du bist die heißeste Muh-ma auf dem Planeten. Mach weiter so."

Allen Berezovsky/Getty Images Luke Bryan, Katy Perry und Lionel Richie, "American Idol"-Jury

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry, Mai 2020

