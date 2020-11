Ariana Grande (27) scheint noch immer total vernarrt in ihren Partner zu sein! Nachdem monatelang spekuliert wurde, ob die Sängerin wieder in festen Händen ist, machte sie im vergangenen Juni offiziell: Ja, sie ist in einer Beziehung! Der Glückliche ist der Immobilienmakler Dalton Gomez. Seit dem Paar-Outing haben die "7 Rings"-Interpretin und der Bauunternehmer schon einige Fotos von sich geteilt – so wie jetzt. Ein aktuelles Bild zeigt die beiden, wie sie miteinander turteln.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Ari einige Schnappschüsse, die ihren Followern einen Blick hinter die Kulissen des Videodrehs zu ihrem neuen Song "34+35" geben. Darunter ist auch eine Polaroidaufnahme von ihr und Dalton: Zu sehen ist die Grammy-Gewinnerin, wie sie ihren Partner umarmt, sich zu ihm beugt und beinahe küsst. Allein dieses Foto erweckt den Eindruck, dass die beiden superverliebt ineinander sind. Tatsächlich haben sich die Chartstürmerin und der Kalifornier sogar schon die drei magischen Worte gesagt.

Neben dem Beinahe-Kuss-Foto teilte Ariana auch ein Polaroid von sich und ihren Co-Stars, wie sie in weißen Laborkitteln vor alten Computern posieren. Ein weiterer Look, der in dem "34+35"-Video der "positions"-Hitmacherin zu sehen sein wird, ist eine Hommage an den Comedyklassiker "Austin Powers": Das heißt, die 27-Jährige und ihre Tänzer werden wie die "Fembots" aus dem Film gekleidet sein.

Instagram / arianagrande Dalton Gomez und Ariana Grande

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

Instagram / arianagrande Ariana Grande bei einem Musikvideodreh im November 2020

