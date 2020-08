Ariana Grande (27) schwebt ganz offensichtlich auf Wolke sieben! Nach einer langen Geheimniskrämerei machte es die "thank u, next"-Interpretin im vergangenen Juni offiziell: Immobilienmakler Dalton Gomez macht den Superstar überglücklich! Seit ihrem Paar-Outing konnten sich die Fans zwar bereits über gemeinsame Schnappschüsse freuen – an der Tagesordnung stehen private Aufnahme aber noch lange nicht. Anlässlich des Geburtstags ihres Partners machte Ari aber wohl nur allzu gerne eine weitere Ausnahme...

Dieser Beitrag auf ihrem Instagram-Account ist an Romantik kaum zu übertrumpfen: An Daltons Ehrentag postete die Musikerin gleich eine Reihe von gemeinsamen Videos! Neben einem Boomerang, auf dem der Tattoo-Fan seiner Freundin einen Kuss aufdrückt, ist sogar ein Meme unter den Uploads, indem über das Aussehen ihrer zukünftigen Kinder gescherzt wird. Auch die Bildunterschrift kommt von Herzen: "Happy Birthday an mein Baby, meinen besten Freund, meinem liebsten Part des Alltags. Ich liebe dich", lautete die Liebeserklärung.

Übrigens hatte auch Dalton Ariana auf der Foto- und Videoplattform an deren Geburtstag einen Post gewidmet. "Alles Gute zum Geburtstag dem besten Menschen auf der ganzen Welt", hatte der Geschäftsmann seine Knutschfotos betitelt.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Freund Dalton

Instagram / arianagrande Ariana und Dalton Gomez

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Entertainerin

