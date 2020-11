Feuert Mats Hummels (31) eigentlich seine Frau an? Für Cathy Hummels (32) ist heute ein ziemlich aufregender Tag: Sie muss bei Schlag den Star gegen Stefanie Hertel (41) unter Beweis stellen, was sie so auf dem Kasten hat. Klar, dass Cathy viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt hat – und dafür holte sie sich laut eigener Aussage auch Tipps bei ihrem Gatten. Doch auf seine Unterstützung muss die Moderatorin während der Show verzichten: Der Fußballer kann sich die Show nämlich gar nicht anschauen!

Tatsächlich muss Mats heute Abend mit seiner Mannschaft Borussia Dortmund auf dem Platz in Berlin stehen. Dort trifft der Verein am 8. Bundesliga-Spieltag auf Hertha BSC. Twitter-User kommentierten diese Tatsache überaus ironisch: "Mats Hummels schaut das schon mal nicht", "Cathy gegen die Hertel und Mats zeitgleich gegen die Hertha" oder "Wer ist heute erfolgreicher? Cathy bei 'Schlag den Star' oder Mats mit dem BVB?", lauteten die Beiträge auf der Social-Media-Plattform.

Doch auch Fragen kamen zu dieser Thematik auf. Wo steckt bloß der Sohnemann des Paares? "Wer kümmert sich denn heute Abend um den Ludwig? Sind ja beide beschäftigt...", grübelte ein Zuschauer auf dem Portal.

Anzeige

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im August 2020

Anzeige

"Schlag den Star" oder Fußballspiel – was findet ihr interessanter? "Schlag den Star" Das Fußballspiel Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de