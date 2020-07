Was für ein süßer Schnappschuss! Dass Cathy (32) und Mats Hummels (31) ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten, ist wohl mittlerweile kein Geheimnis mehr. Hin und wieder, meist zu besonderen Anlässen, lassen sich die Moderatorin und der Fußballer aber dann doch dazu hinreißen, Aufnahmen aus ihrem Familienalltag mit der Community zu teilen. Ein Geburtstag, Feiertag oder Ähnliches stand gerade nicht an – umso überraschender, dass Mats nun dieses niedliche Familypic veröffentlicht!

Nimmt man Mats' Instagram-Profil unter die Lupe, findet man vor allem Fußball-Beiträge – zuletzt postete er zu Ostern ein Bild von sich, Ehefrau Cathy und Sohnemann Ludwig (2). Nun gewährt der Kicker erneut einen privaten Einblick und teilt ein Foto von sich und seinen Liebsten. Er und Cathy haben sich mächtig in Schale geworfen, vielleicht für eine Date-Night? Ihnen zu Füßen sitzt der kleine Ludwig, der offenbar ungefragt das geplante Pärchenbild seiner Eltern crasht. "Süßeste Photobomb", kommentiert Mats seinen Post.

Cathy und Mats scheinen die Zeit zusammen aktuell in vollen Zügen zu genießen. Denn während sie mit Ludwig in München wohnt, steht der Sportler für den BVB in Dortmund auf dem Platz. Dank der Bundesliga-Pause liegt die Fernbeziehung des Duos aktuell allerdings auf Eis. Und wer weiß, vielleicht entstehen während des gemeinsamen Sommers ja noch weitere zuckersüße Aufnahmen wie diese.

Instagram / aussenrist15 Bestätigt Cathy und Mats Hummels mit Söhnchen Ludwig

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Instagram / aussenrist15 Cathy und Mats Hummels im Dezember 2019



