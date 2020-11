Katy Perry (36) überraschte ihre Fans kürzlich mit einem neuen Look. Bei den Dreharbeiten zur neuen Staffel von American Idol, in der die Sängerin hinter dem Jurypult sitzt, trug sie plötzlich eine üppige Lockenpracht. Obwohl die "I Kissed a Girl"-Interpretin als Style-Chamäleon bekannt ist, waren viele ihrer Follower von dieser Typveränderung überrascht – und jetzt sorgte die 36-Jährige erneut für Aufsehen: Viele Fans erinnert Katys Äußeres jetzt nämlich an einen anderen Mega-Star!

Am vergangenen Freitag teilte Katy auf Instagram einen Schnappschuss ihres virtuellen Liveauftritts bei einem Festival des chinesischen Internetgiganten Alibaba. Doch die Performance von Orlando Blooms (43) Ehefrau ist für die Follower nicht das Gesprächsthema Nummer eins: Viele meinen nämlich, auf dem Pic der 36-Jährigen das Stimmwunder Adele (32) erkannt zu haben. "Ist das Adele?", fragt sich nicht nur eine Nutzerin in den Kommentaren. Das liegt möglicherweise am Look der frischgebackenen Mutter: Ihre langen Haare wehen auf dem Bild locker im Wind und legen so den Blick auf ihre riesigen, glitzernden Ohrringe und ihr schimmerndes Kleid frei – ganz so, wie man es auch von ihrer Kollegin kennt.

Adele, die in jüngster Vergangenheit vor allem mit ihrer atemberaubenden Body-Transformation auffiel, wurde ebenfalls schon einmal eine gewisse optische Ähnlichkeit mit Katy unterstellt. Auf einem Foto präsentierte die Engländerin im August in den sozialen Medien ihre erschlankte Figur in einem knappen Bikinioberteil und einer Leggings. "Du siehst aus wie Katy Perry", stellte ein User damals fest.

Instagram / katyperry Katy Perry bei "American Idol"

Getty Images Katy Perry im Juli 2012

Instagram / adele Adele im August 2020

