Arnold Schwarzenegger (73) erkundet eine ganz neue Branche! Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien wurde in den vergangenen Jahrzehnten durch seine Auftritte in zahlreichen Actionfilmen berühmt: In Streifen wie "Terminator", "Predator" und "The Expandables" begeisterte der frühere Bodybuilder als knallharter Typ die Zuschauer in den Kinos. Jetzt weitet der Schauspieler seine Tätigkeiten aus: Arnold wird erstmals als Hauptdarsteller in einer Serie zu sehen sein!

Das berichtet jetzt unter anderem Variety. Demnach soll Arnold in einer Spionagegeschichte, produziert von dem Macher von Prison Break, der Protagonist werden. Mit dabei ist laut dem Newsportal auch Monica Barbaro, die die Tochter des Muskelprotzes spielen wird. Das Format soll sogar von Netflix übernommen werden und wäre Arnolds erster fester Part in einer Serie.

Wie die Serie heißen soll und wann sie voraussichtlich erscheint, ist bisher nicht bekannt. Das Projekt stehe ersten Informationen zufolge noch ganz am Anfang. Werdet ihr euch die Spionage-Story mit Arnie anschauen? Stimmt unten ab.

