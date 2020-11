Welche Dame hat bei Schlag den Star die Nase vorn? Am heutigen Abend treffen Cathy Hummels (32) und Stefanie Hertel (41) in der beliebten Game-Show aufeinander, um sich in verschiedenen, kniffeligen Spielen zu messen. Mittlerweile ist bereits die Hälfte der 15 Runden vorbei. Höchste Zeit also, um Bilanz zu ziehen: Wie schlagen sich die beiden Promi-Frauen in Sachen Punkte und Sympathien?

Sieben Challenges liegen hinter der Moderatorin und der Schlagersängerin – und bisher liefern sich die beiden TV-Sternchen ein recht ausgeglichenes Kopf-an-Kopf-Rennen. Während Steffi die ersten zwei Games für sich entscheiden konnte, siegte Cathy anschließend bei den nächsten drei Herausforderungen. Spiel sechs und sieben entschied dann wieder die Musikerin für sich. Der aktuelle Zwischenstand: zwölf zu 16 für Steffi. Da sich aber bekanntlich die Punktzahlen von Runde zu Runde erhöhen, kann sich das Blatt eben auch noch ganz schnell und drastisch wenden.

Tatsächlich zeigen sich die Fans allerdings nicht sonderlich gut unterhalten von der Sendung. Viele Twitter-User finden Cathy und Stefanie sowie die Spiele einfach zu langweilig: "Cathy zu ruhig, die Hertel zu freundlich", zog ein User Fazit. Dennoch: Einige Zuschauer waren gerade von Cathy recht positiv überrascht: "Hatte bisher nicht allzu viel mit Cathy Hummels zu tun, allerdings legt sie hier einen sympathischen und vor allem motivierten Auftritt hin. Konzentriert sich auf die Spiele, will gewinnen und spielt nicht irgendeine Rolle", hieß es in einem Tweet.

Cathy Hummels im Oktober 2020

Stefanie Hertel im Oktober 2019

Cathy Hummels, Moderatorin

