Da hat sich Cathy Hummels (32) einiges vorgenommen! Heute Abend ist es so weit: Die Moderatorin wird sich bei Schlag den Star in zahlreichen Sport-, Geschicklichkeits- und Wissensspielen mit Stefanie Hertel (41) messen. Eigentlich sollte die Frau von Mats Hummels (31) schon im März gegen Dagi Bee (26) antreten, doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und einigen Infektionen im Umfeld hatte sie die Show abgesagt. Umso motivierter scheint sie jetzt zu sein, in der beliebten Show richtig abzuliefern: Sie machte ihrer Konkurrentin eine saftige Ansage!

Vor Show-Beginn erklärt Cathy: Sie hat keinerlei Angst vor ihrer Gegnerin – und spielt gewitzt auf dessen Schlager-Status an: "Ja klar, kenne ich die Stefanie Hertel. Meine Oma ist ein ganz großer Fan..." Für die Influencerin steht fest: Sie will diesen Kampf gewinnen! "Verlieren ist für mich scheiße. Ich bin die Beste! Ich schlage den Schlagerstar", machte sie deutlich.

Aber auch Stefanie ist sich sicher, dass die 32-Jährige für sie keine Bedrohung ist. Auch in ihrer Ansage bekam die Frau von Mats Hummels ihr Fett weg. "Den Hummels mache ich platt! Ach so, die Hummels?", verteilt sie Spitzen gegen "Spielerfrau" Cathy und gähnt provokant.

ProSieben/Steffen Z Wolff Stefanie Hertel und Cathy Hummels, Kandidaten bei "Schlag den Star"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im August 2020

Getty Images Stefanie Hertel im Oktober 2018

