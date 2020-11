Cathy Hummels (32) lässt es auf einen zweiten Versuch ankommen! Bereits im März hätte die Ehefrau von Mats Hummels (31) in der beliebten Show Schlag den Star im Rahmen eines spannenden TV-Wettkampfs gegen YouTube-Star Dagi Bee (26) antreten sollen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage und mehrerer Corona-Infektionen im Umfeld der Moderatorin hatte sie ihre Teilnahme damals allerdings kurzfristig abgesagt. Das Duell will sie sich aber offenbar trotzdem nicht nehmen lassen: Cathy wird demnächst doch bei "Schlag den Star" antreten!

Laut einem Bericht von spot on news habe ProSieben Cathys Teilnahme bereits bestätigt: Die Mutter von Ludwig wird in vielen spannenden Challenges gegen die Schlagersängerin Stefanie Hertel (41) antreten. Dabei müssen sich die Fans auch gar nicht mehr lange gedulden: Die "Schlag den Star"-Folge mit Cathy und Stefanie werde schon am Samstag, den 21. November ausgestrahlt.

Und darauf freut sich Stefanie offenbar jetzt schon: "Ich stelle mich dieser Herausforderung gerne", betonte die "Dir gehört mein Herz"-Interpretin gegenüber MDR und versicherte: "Und lustig wird es bestimmt auch." Cathy äußerte sich hingegen bislang noch nicht öffentlich zu ihrer "Schlag den Star"-Teilnahme.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

Instagram / stefanie.hertel Stefanie Hertel, Sängerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im November 2020

