Bäuerin Denise ist zwar Single – doch so ganz alleine geht die Bauer sucht Frau-Kandidatin nicht durchs Leben! Denise möchte in der diesjährigen Staffel des ländlichen Kuppelformates endlich ihren Mr. Right treffen. Doch ihr potenzieller Partner wird nicht der einzige wichtige Mann im Leben der Pferdewirtin sein. Denn was im Laufe der Sendung bisher noch nicht thematisiert wurde: Denise hat bereits einen Sohn – und war sogar schon mal verheiratet.

Weil sich offenbar die Gerüchte im Netz überschlugen, machte die Westfälin in ihrer Instagram-Story ein für alle Mal reinen Tisch – schließlich würde ihr das Gerede langsam, aber sicher auf ihren "nicht vorhandenen Sack" gehen. "Wenn ihr meint, da draußen alles wissen zu müssen und dann kommt nur Müll dabei rum, solltet ihr besser einfach alle mal den Mund halten", stellte sie klar und verriet: "Punkt eins, der Wichtigste von allen: Ja, ich habe einen Sohn. Scheint bei manchen Personen noch nicht angekommen zu sein."

Des Weiteren erklärte die Landwirtin, dass ihr Kind aus ihrer "ersten und einzigen Ehe" stammt – und versicherte mit Nachdruck: "Ich bin bereits geschieden, ihr Pfeifen." Eine deutliche Ansage an ihre Hater – doch Denise scheint nicht nur unter Beschuss zu stehen: "Ich wollte euch allen nur sagen, ihr seid großartig, dass ihr so hinter mir steht. Vielen Dank für die unglaublich lieben Nachrichten", schwärmt Denise abschließend noch von ihren Supportern.

TVNOW Denise und Sascha bei "Bauer sucht Frau" 2020

Instagram / denise_munding31 Bäuerin Denise im Juli 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Denise, Pferdewirtin aus Nordrhein-Westfalen

