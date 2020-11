Es sieht langsam alles danach aus, dass es zwischen Bauer sucht Frau-Kandidatin Denise Mending und ihrem Ex-Hofknaben Nils Dwortzak doch noch zu einem Happy End gekommen ist! Eigentlich hat sich die toughe Bäuerin in der vergangenen Folge dafür entschieden, den Soldaten Sascha weiter kennenzulernen und Till Adams Hofwoche vorzeitig zu beenden. Zuvor hatte sie auch schon Nils den Laufpass gegeben. Erste Hinweise, dass bei Letzterem und Denise trotz Rausschmiss etwas läuft, entdeckten die Fans bereits im Netz. Jetzt sorgt der Landwirt selbst für erneute Spekulationen mit einem Post!

Ein Foto seines weißen Hundes hatte auf Instagram zuletzt für Aufsehen gesorgt, da in der Ecke der Aufnahme eindeutig Denises Hand zu sehen ist – gut erkennbar an ihrem kleinen Herz-Tattoo auf dem linken Ringfinger. Dass es sich dabei tatsächlich um die inzwischen brünette Bäuerin handelt, bewies nun ein neues Foto. In seiner Instagram-Story teilte Nils einen Schnappschuss, den Denise nun komplett mit dem Vierbeiner zeigt. Der 32-Jährige markierte darauf nicht nur das Profil der Pferdewirtin, sondern hinterlegte auch noch den vielsagenden Song "Du bist mein Glück" von Schlagersänger Matthias Reim (62) und platzierte zudem ein riesiges rotes Emoji-Herz darauf.

Für die Promiflash-Leser war allerdings schon vor diesem Vielleicht-Paarouting klar, dass zwischen den beiden mehr gehen könnte. In einer Umfrage (Stand 17. November, 17:00 Uhr) steht für rund 80 Prozent (3.238 Stimmen) fest, dass Denise und Nils ein Paar sind. Nur 20 Prozent (791 Stimmen) glauben nicht daran.

