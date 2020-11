Heidi Klum (47) scheint sich mit Ehemann Tom Kaulitz (31) und ihren Kindern immer mehr in Berlin einzuleben! In diesem Jahr finden die Dreharbeiten zu Germany's next Topmodel in Deutschland statt – deshalb befinden sich die vierfache Mutter und ihr Nachwuchs seit einigen Wochen in der Bundeshauptstadt. Seitdem teilt die Beauty auf ihren Social-Media-Kanälen auch immer mal wieder private Einblicke in ihren Alltag. Jetzt postete Heidi einige Schnappschüsse, die sie bei einem ganz besonderen Familienausflug zeigen!

Am vergangenen Samstag unternahm das Model gemeinsam mit seinem Ehemann Tom Kaulitz und seinen Sprösslingen Leni (16), Henry (15), Johan (14) und Lou (11) eine spezielle Exkursion: Im berühmt-berüchtigten Berghain – einem Klub in einem alten Industriegebäude, der eigentlich für seine Technopartys bekannt ist – besuchte die Patchworkfamilie jetzt eine Kunstausstellung. Aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise werden dort zur Zeit verschiedenste Werke mehrerer Künstler ausgestellt. Ein paar Gemälde haben es Heidi bei ihrem Besuch wohl besonders angetan. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie einige Kunstwerke inklusive lässigem Familienfoto in dem rustikalen Ambiente.

Und auch einen Tag später dürfte es bei der munteren Truppe nicht weniger spannend weitergehen: Sohn Johan feiert diesen Sonntag nämlich seinen 14. Geburtstag, wie Heidi in ihrer Story verriet. In einem kurzen Clip präsentierte die 47-Jährige den Geburtstagstisch des Teenagers.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im November 2020

Instagram / heidiklum Lou und Johan, Kinder von Heidi Klum

