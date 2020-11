Es geht wieder los! In den vergangenen Monaten wurde immer wieder spekuliert, in welcher Form die 16. Staffel von Germany's next Topmodel wohl stattfindet und wann die Dreharbeiten starten werden. In den vergangenen Jahren begannen die Produktionen stets um den September herum. Dieses Mal rückte der Start der wohl aufwendigsten TV-Show Deutschlands ein wenig nach hinten. Doch das lange Warten hat nun ein Ende: Genau heute beginnt für viele Mädchen ein neues GNTM-Abenteuer!

Auf Instagram veröffentlichte Heidi Klum (47) höchstpersönlich am Montagmorgen ein Video, das sie beim Fitting für den Staffel-Start zeigt. "Heute ist der erste Tag von 'Germany's next Topmodel'", freute sich die Modelmama in dem Clip, der sie mit einem Handtuch auf dem Kopf und Bademantel zeigt. Die Blondine ist anscheinend kurz davor, sich einen Look für den ersten Drehtag auszusuchen, wie die vielen Kleiderständer im Hintergrund vermuten lassen. Außerdem wiederholt sie immer wieder: "Was zieh ich nur an? Was zieh ich nur an?"

Derzeit hält sich Heidi mitsamt ihrer Familie in Berlin auf, um dort den Großteil der GNTM-Staffel aufnehmen zu lassen. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ist es den Kandidatinnen nicht möglich, wie sonst in die USA und von dort aus in viele weitere Metropolen zu reisen.

Anzeige

Instagram / jacky.gntm2020.official Siegerin Jacky nach dem "Germany's next Topmodel"-Finale 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Grammy Awards im Jahr 2019

Anzeige

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heidi Klum, GNTM-Chefin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de