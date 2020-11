Wie sieht Paola Marias (27) Alltag als frischgebackene Zweifach-Mutter aus? Vor wenigen Tagen wurden die deutsche YouTuberin und ihr Mann Sascha Koslowski (33) erneut Eltern: Anfang November hatte ihr zweiter Sohn das Licht der Welt erblickt. Seitdem genießen Paola, Sascha, der kleine Leonardo (1) und das jüngste Familienmitglied ihr Glück zu viert – und von dieser Zeit verschaffte die Influencerin ihrer Community jetzt einen Eindruck: Paola gab ihren Fans ein süßes Baby-Update auf Social Media!

"So langsam kommen wir an", schwärmte die Zweifach-Mama rund zehn Tage nach der Geburt in ihrer Instagram-Story und berichtete: "Ich versuche auch, so ein bisschen unseren Alltag wieder hereinzubekommen." Natürlich lasse sich die Familie dabei aber Zeit, denn das Baby müsse sich erst einmal in Ruhe einleben. Doch allzu schwer fällt das den Eltern nicht – die Web-Beauty versicherte: "Der Kleine ist so, so lieb, er macht mir das so leicht."

Zudem freue es Paola sehr, dass ihr Sohn Leo von seinem kleinen Brüderchen mehr als begeistert ist. "Der Leo ist ganz, ganz verliebt in seinen Bruder", betonte die Familienmutter und erklärte: "Er ist so interessiert an ihm – und das finde ich so süß."

Paola Maria mit ihrem Sohn im November 2020

YouTuberin Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

Paola Maria und ihr ältester Sohn Leonardo

