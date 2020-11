Bei Sanja Alena kommen erste Gefühle auf! Die Blondine versucht aktuell bei Temptation Island V.I.P., einen der vergebenen Promi-Männer für sich zu gewinnen. – besonders zwischen ihr und Calvin Kleinen funkte es zuletzt: In den vergangenen Episoden kam es bereits zu ersten Flirts, heißen Spielchen und fast zum Zungenkuss. Doch für die Schweizerin scheint die sich anbahnende Liaison nicht nur Spaß zu sein: Sanja fürchtet sogar, sie könnte sich in Calvin verlieben!

Das enthüllte die ehemalige Bachelor-Kandidatin in der sechsten Folge der Show. Nachdem sie die Nacht gemeinsam mit dem Muskelmann in Ludwig Heers (39) Bett verbracht hatte, wirkte die 28-Jährige ganz beseelt. "Ich finde, der Calvin und ich sind auf jeden Fall auf einer sehr emotionalen Schiene unterwegs. Und das ist auch voll schön", erklärte sie. Doch eine Sorge überschattete ihre Freude: "Das ist sehr gefährlich, dass er sich nicht verliebt oder ich. Ich bin ein sehr sensibler Mensch und da könnte es schon sein, dass ich mich in ihn verliebe!"

Mit dieser Befürchtung war die vollbusige Beauty nicht alleine: Auch Calvins Freundin Roxy fürchtete, zwischen ihrem Schatz und der Single-Lady könne mehr laufen! "Ich glaube, dass es zwischen Calvin und der Dame doch tiefgründiger werden kann!", erklärte sie ganz betroffen im Interview.

TV NOW Sanja und Calvin bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Freundin Roxy

