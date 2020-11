Achtung, Verwechslungsgefahr! Jimmy Fallon (46) ist dafür bekannt, ab und zu in andere Rollen zu schlüpfen – und vor allem dafür, diverse Promis auf liebevolle Art und Weise ein wenig auf die Schippe zu nehmen. Auch in der vergangenen Folge seiner Sendung "Late Night with Jimmy Fallon" sorgte er so für viele Lacher: Der Moderator parodierte den britischen Sänger Harry Styles (26)!

Harry ist für seine exzentrischen Outfits bekannt. Der One Direction-Star war sogar der erste Mann auf dem Vogue-Cover – und das in einem Kleid. Des Öfteren scheint Harry auf Looks mit besonderem Touch zu setzen – so trug er auf dem roten Teppich einst einen blauen Pullover mit einer auffälligen weißen Perlenkette. Eben diesen Look parodierte Jimmy in seiner Show. Die Fans fanden's super: Auf Instagram hagelte es Unmengen an Zuspruch für die Aktion. "Wo ist Jimmy? Harry, hast du Jimmys Account übernommen? Weiß er überhaupt davon?", scherzte ein User.

Das ist nicht das erste Mal, dass der Komiker einen Weltstar auf den Arm nimmt: Auch Promis wie Justin Bieber (26) und Robert Pattinson (34) mussten in der Vergangenheit bereits dran glauben. Findet ihr, dass Jimmys Parodie gelungen ist? Stimmt jetzt in der Umfrage ab!

