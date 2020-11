Was ist bloß zwischen Kubilay Özdemir und Georgina Fleur (30) vorgefallen? Das It-Girl und der Unternehmer sorgten in den vergangen Monaten schon des Öfteren für Schlagzeilen – insbesondere mit ihrer Trennung. Während der öffentlichen Schlammschlacht warfen sich das Duo die schlimmsten Dinge an den Kopf. Nur kurze Zeit später versöhnten sich die beiden einstigen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wieder. Doch jetzt scheint es erneut zu einem heftigen Streit gekommen zu sein. Denn Kubi meldet sich völlig zerkratzt im Netz bei seinen Followern!

In seinen Instagram-Storys hält er das Ausmaß seiner Wunden fest. Und die Vielzahl seiner Schrammen ist erschreckend! Denn der Heidelberger hat nicht nur Kratzspuren an seinen Schultern und Armen, sondern auch an seinen Beinen. Die große Frage ist: Woher stammen seine ganzen Blessuren? "Georgina... keine Ahnung, warum auch immer, aber sie ist ausgerastet ist, wie immer", erzählt der mitgenommen aussehende Kubi, während er seine schlimmste an seinem inneren Augenwinkel filmt, die sogar blutet.

"Ich lege mich jetzt schlafen, wenn es geht", teilt das TV-Gesicht seinen Followern mit. Wie es überhaupt zu der Auseinandersetzung mit seiner Freundin kam, gibt er nicht preis. Und auch Georgina selbst äußerte sich bisher noch nicht zu der vermeintlichen Kratzattacke.

Kubilay Özdemir im November 2020

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Georgina Fleur, Reality-TV-Star

