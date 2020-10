Also doch alles halb so wild? Georgina Fleur (30) sorgte gerade erst für ordentlich Schlagzeilen, weil sie nicht nur völlig verheult ihre Trennung von ihrem Verlobten Kubilay Özdemir bekannt gab – im gleichen Atemzug machte sie ihrem Ex auch heftige Vorwürfe: Der Unternehmer habe sie "krankenhausreif geschlagen" und sie jeden Tag gedemütigt. Mehrfach beteuerte sie in den Social-Media-Clips, dass sie nie wieder etwas von ihm hören möchte. Diese Ansicht behielt sie aber offenbar nicht lange bei: Kubilay plauderte jetzt aus, dass er noch Kontakt zu Georgina pflege!

Im Interview mit Promiflash sprach der einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat darüber, dass das Kapitel Georgina offenbar noch nicht so abgeschlossen ist, wie der Rotschopf es in seinen Statements schilderte. "Wir haben noch telefonisch Kontakt", erklärte er. Und nicht nur das: "Sie findet das schon wieder amüsant. Ich kann ihren Post nicht ernst nehmen und frage mich lediglich, weshalb so viele eine große Welle daraus machen", führte er weiter aus.

Die ebenfalls von Georgina angegriffene Ex-BFF Danica Franke scheint die gesamte Situation allerdings als ziemlich ernst zu betrachten – sie glaubt, die 30-Jährige brauche Hilfe: "Ich habe einfach Angst, dass sie sich was antut, weil sie ist halt wirklich sehr, sehr gefährdet", erklärte sie im Interview bei Guten Morgen Deutschland. Die Ex-Dschungelcamperin warf ihr vor, ihre Beziehung zu Kubi zerstört und sie bestohlen zu haben.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay

Anzeige

Instagram / daniica__92 Danica Franke in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de