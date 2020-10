Knüpfen Georgina Fleur (30) und Kubilay Özdemir jetzt etwa dort an, wo sie aufgehört haben? Die Beziehung zwischen den Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten ging erst kürzlich mit einem deftigen Rosenkrieg in die Brüche. Doch heute zeigen sich die beiden auf einmal wieder vereint – und zwar auf dem Weg zur Wiedersehens-Show mit der gesamten Sommerhaus-Mannschaft. Bedeutet das, sie sind nach ihrem heftigen Split nun wieder zusammen?

"Wir haben uns ausgesprochen. Ich erkenne in der Größe ihres Schmerzes die Größe ihrer Zuneigung", hält sich Kubi im Promiflash-Interview sehr vage – eine eindeutige Antwort gibt er aber nicht. Georgina und er seien ohne Zweifel sehr spezielle Menschen und zusammen seien sie wie "Dynamit". "Nun sind wir wieder im Team Kubi und konzentrieren uns auf unsere gemeinsamen 'Feinde'. Damit sind die Mitwirkenden vom Sommerhaus gemeint", erklärt er weiter.

Haben sich die beiden also nur wegen des anstehenden Showdowns mit ihren einstigen Sommerhaus-Konkurrenten wieder versöhnt? Fakt ist, dass die zwei in dem Landhaus in Bocholt für ordentlich dicke Luft gesorgt hatten. Immer wieder gerieten sie mit den anderen Promipaaren aneinander – bis die Situation komplett eskalierte: Während einer hitzigen Diskussion mit Andrej Mangold (33) holte Kubi zu einem schleimigen Gegenangriff aus und bespuckte ihn.

Sonstige Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Reality-TV-Kandidat

