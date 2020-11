Steph Claire Smith (26) gibt ein ehrliches Schwangerschaftsupdate! Ende Oktober gab die australische Influencerin bekannt, dass sie und ihr Mann Josh Miller ihr erstes gemeinsames Kind erwarten: Schon im Frühjahr 2021 soll ihr Sohn das Licht der Welt erblicken. Wie groß die Vorfreude auf den Kleinen ist, verdeutlicht Steph ihren Fans gegenüber fast täglich. Doch für das Model hat die Schwangerschaft auch Schattenseiten: Steph leidet an Hautunreinheiten!

In ihrer Instagram-Story teilt die 26-Jährige einen Clip, in dem sie erklärt, dass ihre Hormone aktuell verrückt spielen und sie deswegen plötzlich Pickel bekommen hat. In einer weiteren Sequenz ist das auch deutlich zu erkennen: Vor allem am Kinn und über den Augenbrauen hat Steph nun rote Pusteln. Doch die Blondine steht zu ihren Hautunreinheiten: Noch am selben Tag postet sie sogar in ihrem Feed ein Bild, auf dem ihre Pickel deutlich zu erkennen sind – und die Fans lieben sie dafür: "Ich bin besessen davon, wie ehrlich du auf Social Media bist", lautet nur einer der zahlreichen positiven Kommentare.

Doch die Hautprobleme sind nicht die einzigen Neuigkeiten rund um die Schwangerschaft, die Steph ihren Fans in den vergangenen Tagen mitteilte: Sie veröffentlichte auch ein neues Foto ihres Babybauchs – der inzwischen schon deutlich gewölbt ist. Sie ist bereits in der 17. Woche.

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith und ihr Mann Josh Miller im November 2020

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Social-Media-Star

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Influencerin

