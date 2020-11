Katie Price (42) und ihr Carl Woods sind in Jubiläumsstimmung! Das einstige Boxenluder hatte in der Vergangenheit nicht viel Glück in der Liebe. Dreimal war das It-Girl verheiratet und jedes Mal ging die Ehe in die Brüche. Doch dann verliebte sich die britische Reality-TV-Darstellerin in den Ex-Love Island-Star Carl Woods. Mit ihm scheint sie überglücklich zu sein: Sie genoss in den letzten Monaten sogar schon mehrere Pärchenurlaube mit ihm. Jetzt zelebrieren die Turteltauben ganz feierlich ihr Sechsmonatiges!

Auf Instagram veröffentlichte Katie ein Foto von sich und ihrem Carl, wie sie eng umschlungen auf einer Couch sitzen. In der Bildunterschrift schwärmt sie, dass sie mit ihrem Schatz seit sechs Monaten jeden Tag verbringe. Die 42-Jährige gesteht, dass sie es nicht glauben könne, wie "unglaublich perfekt es zwischen ihnen" laufe – obwohl sie rund um die Uhr zusammen seien. "Es hat all diese Jahre gedauert, bis ich meinen Seelenverwandten gefunden habe und das ist die Liebe meines Lebens, Carl", gibt die fünffache Mutter preis.

Ihre bessere Hälfte antwortete bereits auf die rührende Liebeserklärung. "Den ganzen Tag mit dir zu verbringen, ist niemals zu viel. Ich möchte alles mit dir teilen, meine Schönheitskönigin. Ich liebe dich", schreibt Carl unter den Beitrag von Katie.

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Persönlichkeit

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, November 2020

Instagram / carljwoods Carl Woods, Influencer

