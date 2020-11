Mario Wittmann wittert bei Giulia Siegel (46) eine echte Chance! Bei Temptation Island V.I.P. nimmt der Muskelprotz seine Rolle als Verführer aktuell sehr ernst: Mit jeder Menge Charme umwirbt der 35-Jährige Promi-Dame und versucht, sie von sich zu überzeugen. Inzwischen ist sich der flirtwütige Profisportler sogar ganz sicher: Zwischen ihm und der vergebenen Blondine könnte mehr laufen – wenn die Kameras nicht wären!

In der sechsten Folge der Verführungsshow plauderten Giulia und der Ingolstädter über Giulias Freund Ludwig Heer (39): "Das ist nicht dein Niveau. Ich finde das absolut zum Kotzen. Ich würde dir einfach wünschen, dass du einen richtigen Mann an deiner Seite hast!", erklärte Mario seiner Auserwählten ehrlich. Nachdem dann auch Giulia gewisse Zweifel an ihrer Beziehung geäußert hatte, gab sich Mario sogar siegessicher: "Wenn die Kameras, diese Mikros nicht da wären, irgendwo eine Lücke wäre – ich bin mir zu 100 Prozent sicher, da geht mehr!"

Doch ob Mario wirklich eine echte Chance bei Giulia hat? Eine starke Schulter zum Anlehnen dürfte die Reality-TV-Darstellerin zumindest brauchen – denn ihr Freund Ludwig flirtete in den vergangenen Folgen wild mit den Single-Ladys. Denkt ihr, dass Mario wirklich bei Giulia landen könnte? Stimmt unten ab.

