Calvin Kleinen spricht Klartext! In der vergangenen Temptation Island V.I.P.-Folge ging es heiß her: Während eines verführerischen Flirts mit Single-Dame Sanja Alena kam der Muskelmann auf die Idee, einen Eiswürfel von seinem in Sanjas Mund gleiten zu lassen – und das nur mithilfe seiner Zunge. Bei dem gewagten Transport des kühlen Klumpens schien es allerdings so, als würde Calvins Zunge für einen kurzen Moment ganz klar in Sanjas Mund landen. Im Promiflash-Interview betont er nun aber: Seine Zunge war nie in Sanjas Mund!

"Ich habe die Eiswürfel-Aktion früher als Promoter in einem ganzen Klub gemacht. Ich mache das ohne irgendeine Berührung stattfinden zu lassen", erklärt Calvin gegenüber Promiflash. An einen Kuss habe der Hobby-Rapper in diesem Moment erst recht nicht gedacht – immerhin habe er zuvor Sanjas Knutschangriffe mehrfach abgewehrt. "Wurde aber nie so gezeigt", versichert das Temptation-Urgestein. Von Verführerin Sanja bekommt Calvin allerdings Zuspruch: "Ich habe natürlich versucht, ihn zu küssen, aber er hat abgeblockt und die Zunge hat niemals meinen Mund berührt!"

Nach dem abkühlenden Spielchen kamen sich Calvin und Sanja aber dennoch nahe – und zwar so sehr, dass der 28-Jährige seinen Kopf zwischen die Brüste der Blondine steckte. Für den Reality-TV-Star aber offenbar keine große Sache. "Den Kopf hatte ich in der letzten Staffel auch zwischen Roxys Brüsten", rechtfertigt er sich.

