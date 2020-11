Ganz besondere Geburtstagsgrüße! Dass sich Heidi Klum (47) zum Ehrentag ihrer Liebsten stets etwas einfallen lässt und ihnen einen unvergesslichen Tag beschert, dürfte den Fans mittlerweile bekannt sein. Erst im September feierten ihr Mann Tom Kaulitz (31) und Zwillingsbruder Bill (31) ihr Geburtsjubiläum – und das Supermodel sorgte für eine richtige Fete. Jetzt wurde Sohnemann Johan (14) ein Jahr älter und Heidi sprach ihm im Netz ihre Glückwünsche aus.

Auf ihrem Instagram-Profil postete die Germany's next Topmodel-Jurorin ein altes Foto mit XXL-Babybauch. Splitterfasernackt guckt die Blondine auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme in die Kamera – ihre Nippel sind mit einem Sternchen zensiert. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich liebe dich so sehr und ich bin so stolz auf dich", schrieb die vierfache Mutter zu dem Bildbeitrag anlässlich Johans 14. Geburtstag und erinnerte sich offenbar voller Freude an ihre Schwangerschaft zurück.

Wie die Klums gefeiert haben, bleibt allerdings noch ein Geheimnis. Klar ist aber: Alle sind aktuell in Deutschland. Weil die Dreharbeiten zur neuen GNTM-Staffel ausschließlich in Europa und vor allem in Berlin stattfinden werden, hat sich die Wahlamerikanerin samt ihrer Familie in der Hauptstadt einquartiert.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kids und Tom Kaulitz

ActionPress Heidi Klum und ihre Kids in Berlin im Oktober 2020

