Heidi Klums (47) Mann Tom Kaulitz (31) gibt es nur im Doppelpack mit seinem Zwillingsbruder Bill (31)! Seit die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist ihre Liebe 2018 öffentlich machten, sind sie quasi unzertrennlich. Und auch ihren Schwager hat Heidi ins Herz geschlossen. Das beweisen zahlreiche Posts auf Social Media – unter anderem vom Geburtstag der Twins. Jetzt bedankte sich der Sänger für die tolle Sause, die das Topmodel für sie geschmissen hat.

Auf seinem Instagram-Account teilte Bill Fotos von der besagten Party. Darauf strahlt er zusammen mit seinem Bruder Tom und dessen Frau Heidi in die Kamera – witziges Detail: Sie alle tragen eine Cap mit der Aufschrift "Kaulitz". "Der Geburtstag hätte nicht perfekter sein können. Danke Heidi", kommentierte der Musiker den Beitrag. Und Heidi? Die reagierte mit einem Kuss- und einem Herz-Emoji auf diese lieben Worte.

Tatsächlich hatte die Wahlamerikaner trotz der aktuellen Lage alles gegeben, um ihre zwei Lieblingsmenschen gebührend zu feiern. Zusammen mit Freunden wie Thomas Hayo stießen sie auf das neue Lebensjahr der Kaulitz-Brüder an. Außerdem gab es zwei Torten mit Tokio-Hotel-Details. So war auf einer davon beispielsweise "Durch den Monsun" – also der Titel ihres ersten Hits – zu lesen.

Instagram / heidiklum Bill und Tom Kaulitz sowie Heidi Klum auf der Geburtstagsfeier der Zwillinge im Jahr 2020

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2020

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Tattooliebhaber

