Jessie Cave (33) musste 2019 einen schweren Verlust verkraften. Ihr Bruder Ben war im Alter von 27 Jahren verstorben. Der Bruder der Harry Potter-Schauspielerin war durch einen schweren Stromschlag getötet worden, nachdem er betrunken auf einem Zugdach mitgefahren war. Jessies Kinder, der sechsjährige Donnie und die vierjährige Margot, bekamen von dieser Tragödie allerdings zunächst nichts mit. Jessie verheimlichte ihren Kindern, dass Ben verstorben war.

In dem Podcast "Spinning Plates with Sophie Ellis-Bextor" sprach die 33-Jährige über ihre Entscheidung: "Tatsächlich glaube ich, dass uns das alle gerettet hat, weil wir ihretwegen weiterhin so tun mussten als ob." Mit dieser ungewöhnlichen Erziehungsmethode sei nicht jeder einverstanden. Für Jessie und ihre Familie sei es allerdings die richtige Entscheidung gewesen. "Mir ist es egal, was andere sagen, denn in diesem Moment konnte ich ihnen nicht sagen, was passiert war. Ab dann hätte ich nämlich jedes Mal, wenn ich sie angeschaut hätte und sie hätten einen Wutanfall gehabt oder wären ein bisschen traurig gewesen oder so gedacht, dass sie meinetwegen traurig wären", verriet sie.

Ganz geheim halten, konnte die inzwischen dreifache Mutter den schweren Schicksalsschlag aber offenbar nicht. "Ich habe versucht, das so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, aber sie haben es definitiv verstanden", erklärte sie.

Instagram / jessiecave Jessie Cave und ihre Kinder im Jahr 2020

Instagram / jessiecave Jessie Caves Kinder Donnie und Margot

Instagram / jessiecave Jessie Cave, Schauspielerin

