Bauer Patrick hat eine Entscheidung getroffen! Der Hobby-Landwirt möchte bei Bauer sucht Frau endlich die Richtige finden und hatte sich ursprünglich drei Mädels auf seinen Hof eingeladen, die er näher kennenlernen wollte. Doch da Kosmetikerin Antonia wegen des zu hohen Konkurrenzdrucks freiwillig abreiste, waren es nur noch zwei – somit aber immer noch eine zu viel. Wer darf die Hofwoche mit Patrick fortsetzen und endlich Zweisamkeit mit ihm genießen?

Diese Entscheidung ist Patrick offenbar alles andere als leicht gefallen: "Ich habe beide wirklich in mein Herz geschlossen, aber man sagt ja immer, man muss sich auf sein Bauchgefühl verlassen [...] Ich habe mich für Julia entschieden." Die zahnmedizinische Fachangestellte bricht daraufhin in große Freude aus. "Ich habe es mir so sehr von Herzen gewünscht und ich freue mich einfach so sehr, weiter Zeit mit ihm zu verbringen", schwärmt die Blondine.

Sofia wirkt hingegen sichtlich enttäuscht: "Natürlich hätte ich gerne noch mal die Chance bekommen, dass ich einfach noch ein bisschen mehr zeigen kann, wer ich bin. Und dass ich offener sein kann." Doch das scheint Patrick zu bezweifeln. Er glaubt, dass sich zwischen ihm und Sofia nicht mehr als eine Freundschaft entwickeln würde.

