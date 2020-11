Einen Heiratsantrag am Ende der Hofwoche? Das gab es bei Bauer sucht Frau tatsächlich noch nie! Derzeit läuft die 16. Staffel der ländlichen TV-Liebessuche und Amors rechte Hand Inka Bause (52) hilft den ledigen Landwirten fleißig beim Kuppeln. Bei einem Paar ist ihr das auf jeden Fall gelungen: Lutz und Steffi. Der Rinderzüchter und die Erzieherin machen sogar nach wenigen Tagen Nägel mit Köpfen – und feiern schon Verlobung! Rekord in all den Jahren "Bauer sucht Frau".

Bisher hatten vor allem Bauer Gerald und seine Anna (30) mit ihrer Blitz-Verlobung für Aufsehen gesorgt. Noch während der Ausstrahlung ihrer Staffel im Jahr 2017 gaben der Namibier-Farmer und die gebürtige Polin bekannt, den Bund der Ehe eingehen zu wollen. Bei Geralds afrikanischem Landsmann Bauer Jörn und seiner Oliwia hatte es ähnlich schnell gefunkt: Auch dieses Paar teilte frühzeitig mit, sich bereits kurz nach den Dreharbeiten verlobt zu haben.

So fix wie Lutz und Steffi war sich allerdings noch kein einziges "Bauer sucht Frau"-Pärchen in der Geschichte der Sendung sicher. "Die Schmetterlinge werden immer mehr. Das Herz hört gar nicht mehr auf, zu bubbern. Das wird immer schlimmer", schwärmt der Schottland-Fan in der aktuellen Folge.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

MG RTL D / Andreas Friese Offizielles Verlobungsfoto von Jörn und Oliwia von "Bauer sucht Frau" 2018

TVNOW Steffi und Bauer Lutz, "Bauer sucht Frau"-Paar

