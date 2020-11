Dieser königliche Nachwuchs ist ganz schön groß geworden! Fürstin Charlène (42) und ihr Gatte Fürst Albert II. von Monaco (62) sind total vernarrt in ihre beiden Zwillinge: Prinz Jacques (5) und Prinzessin Gabriella (5) sind mittlerweile schon fünf Jahre alt. Dass die zwei posieren können wie die Großen, stellten sie bereits des Öfteren unter Beweis. Nun beeindruckte die monegassische Fürstenfamilie mit neuen Fotos von den Kids!

Auf Instagram teilte die einstige Schwimmerin Aufnahmen von ihren Kindern und ihrem Gemahl. Auf einem Bild posiert Jacques lässig auf einem Sofa vor seinem Vater, Gabriella steht hinter ihrem Vater und schlägt sich die Hände vors Gesicht. Dabei kann sich ihr Papa ein Schmunzeln nicht verkneifen. Charlène verleiht ihrer Freude darüber Ausdruck und betitelt den Post kurz, aber bedeutungsvoll mit den Worten: "So stolz."

Kein Wunder, dass die Sprösslinge wissen, wie sie sich vor der Kamera richtig in Szene setzen: In regelmäßigen Abständen lässt die Blondine ihrer Follower am Familienleben teilhaben und bittet die Kids in coolen Outfits vor die Linse.

Instagram / hshprincesscharlene Albert II von Monaco und seine Tochter Prinzessin Gabriella

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Fürst Albert II von Monaco und Fürstin Charlène im Jahr 2019

