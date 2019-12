Heute feiern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella ihren fünften Geburtstag. Die Zwillinge und einzigen gemeinsamen Kinder von Fürst Albert II. (61) und seiner Gattin Fürstin Charlène (41) kamen am 10. Dezember 2014 in Monaco zur Welt. Seit ihrer Geburt verzaubern die Twins bei ihren Auftritten immer wieder die Fotografen und Royal-Fans weltweit. Promiflash zeigt euch die schönsten Fotos der Geburtstagskinder!

Diese Bilder haben einen hohen Cuteness-Faktor! Die monegassischen Geschwister sind nicht nur Zwillinge, sondern halten zusammen wie Pech und Schwefel. Immer wieder postet Mama Charlène auf Instagram Fotos von ihren Kindern, auf denen sie sich an ihren kleinen Händchen festhalten oder liebevoll miteinander kuscheln. Das bestätigte die 41-Jährige auch in einem Interview: "Jacques ist sehr zurückhaltend. Gabriella andererseits kennt keine Furcht. Eines ist aber sicher: Jacques ist ihr bester Freund, die Liebe ihres Lebens", erzählte sie gegenüber Point de Vue.

Die Blondine scheint bei ihren Kindern außerdem auf Partner-Looks zu stehen, denn regelmäßig steckt die ehemalige Schwimmerin ihre Kids in ähnliche Klamotten: Zu ihrem ersten Tag in der Vorschule trugen sie beispielsweise weiße Polo-Shirts. Auf anderen Events erschienen sie dagegen in rot-weißen Ringelshirts – auch in identischen sportlichen Trikots traten sie bereits vor die Presse. Gabriella und Jacques können aber nicht nur niedlich, sondern auch cool: Bei einem Rugby-Turnier im Mai dieses Jahres trugen die Kids wie ihre Eltern dunkle Sonnenbrillen und lässige Outfits.

Kurz vor ihrem fünften Geburtstag wurden die beiden royalen Sprösslinge eingeschult. Zu diesem Anlass präsentierte Charléne ganz stolz die ersten offiziellen Schulfotos ihrer Kleinen. Dabei fiel auf: Die beiden sind ganz schön groß geworden – das tut ihrer Niedlichkeit aber keinen Abbruch! Welche Fotos gefallen euch am besten? Stimmt ab!

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques nach ihrem ersten Haarschnitt

Anzeige

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques von Monaco

Anzeige

Eric Gaillard / Kontributor Gabriella und Jacques von Monaco, Zwillinge von Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihrer Mutter

Anzeige

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène mit ihren Kindern Gabriella und Jacques

Getty Images Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella beim Pique-Nique Monegasque

Getty Images Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella am Nationalfeiertag von Monaco 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de