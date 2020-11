Die Vorfreude auf die kommende Stranger Things-Staffel wird immer größer! Seit dem Release im Jahr 2016 begeistert die Scince-Fiction-Serie rund um Mike (Finn Wolfhard, 17), Dustin (Gaten Matarazzo, 18), Lucas (Caleb McLaughlin, 19), Will (Noah Schnapp, 16), Elf (Millie Bobby Brown, 16) und Co. unzählige Netflix-Nutzer – die Fans können gar nicht genug von den Monsterjägern im Teenageralter bekommen! Und das müssen sie auch nicht: Schon seit September 2019 ist bekannt, dass sich die Zuschauer auf eine vierte Staffel freuen können. Jetzt wurde ein cooles Detail zur "Stranger Things"-Fortsetzung enthüllt...

Wie Deadline berichtet, bekommt der Cast prominenten Zuwachs: Niemand Geringeres als Jamie Campbell Bower (32) wird in der vierten Staffel zu sehen sein! Welche Rolle er einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Der Blondschopf dürfte vielen Kinogängern als Caius aus der Twilight-Reihe, als Jace Wayland aus "Chroniken der Unterwelt – City of Bones" oder auch als der junge Gellert Grindelwald in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 sowie Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen bekannt sein.

Schon vor rund einem Monat machten diese Sensations-News die Runde: Auch Game of Thrones-Star Tom Wlaschiha (47) stößt zur "Stranger Things"-Familie hinzu! Wie Netflix bereits bestätigte, wird er Dimitri spielen, einen russischen Gefängnisaufseher. Freut ihr euch schon darauf? Stimmt ab!

Arnold Turner/Getty Images for Netflix Der "Stranger Things"-Cast

Jamie McCarthy/Getty Images for HUGO BOSS Jamie Campbell Bower, Schauspieler

Andreas Rentz/Getty Images for Studio Babelsberg Tom Wlaschiha in Berlin

