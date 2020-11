Die Spekulationen um Sarah Knappiks (34) Liebesleben gehen in eine neue Runde! Anfang November heizte die Germany's next Topmodel-Beauty die Gerüchteküche unter anderem mit einem Schattenfoto an, auf dem sie beim Händchenhalten mit einem Unbekannten zu sehen war. Ob es sich bei dem Mann tatsächlich um ihren Partner handelt, hat Sarah zwar noch nicht bekannt gegeben – dafür aber für neuen Zündstoff gesorgt: Ist die Blondine etwa schwanger?

Auf dem Instagram-Profil der 34-Jährigen bringt eine aktuelle Aufnahme die Follower mächtig ins Grübeln. Die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin teilte am Wochenende erneut ein Foto, das lediglich eine Schattenfigur zeigt. Ganz offenbar handelt es sich um Sarah selbst – dabei fällt ihrer Community ein kleines Detail sofort ins Auge: Das Model hat eine verdächtige Wölbung an ihrem Bauch. "Schwanger?", "Oh, Glückwunsch euch zweien", "Wie schön – ich hoffe, das ist ein Babybauch", lauten die Kommentare unter dem Posting.

Ob es sich bei dem Minibäuchlein aber tatsächlich um die ersten Schwangerschaftsanzeichen handelt, wissen aktuell wohl bloß Sarah und ihr vermeintlich neuer Freund selbst. Und auch, um wen es sich bei dem möglichen Baby-Papa handelt, bleibt weiterhin Sarahs Geheimnis. Neben der Schattenaufnahme konnten die Fans auch schon einen Blick auf dessen Arm werfen: Den hatte er auf einem Bild um die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin gelegt.

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik mit einem Unbekannten

Instagram / sarahknappik Sarah Knappik mit einem Unbekannten, 2020

