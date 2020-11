Wer wird in die großen Fußstapfen von Désirée Nick (64), Tobias Wegener (27) und Claudia Obert (59) treten? Anfang des Jahres feierte Sat.1 mit ihrem Debüt der Reality-Show Promis unter Palmen einen Riesen-Erfolg. Auch wenn die Sendung zwischenzeitlich wegen schwerer Mobbing-Vorwürfe in der Kritik stand, können die Fans die zweite Staffel kaum noch erwarten. Jetzt sollen die ersten zwei Prominamen durchgesickert sein, die angeblich kurz vor Vertragsunterschrift stehen sollen!

Laut Bild-Informationen arbeitet der Sender gerade auf Hochtouren, den Cast für 2021 zusammenzustellen. Auch dieses Mal soll wieder in Thailand produziert werden. Sollte das aufgrund der aktuellen Lage bis Ende Februar nicht gehen, ziehe man auch Mallorca als Ausweichmöglichkeit in Betracht. Als fast sicher gelten dabei Love Island-Temperamentpaket Elena Miras (28) und Fußballweltmeister Kevin Großkreutz (32). Sie sollen als Wunschkandidaten der Produktion gelten. Bei beiden seien die Verhandlungen allerdings noch nicht zu hundert Prozent abgeschlossen.

Bei Elena soll es aktuell noch darum gehen, wie genau die Betreuung ihrer Tochter Aylen während der zweiwöchigen Dreharbeiten und einer möglichen Quarantäne zuvor aussehen könnte. Bei Herrn Großkreutz könnte sein Terminkalender dem Sender noch einen Strich durch die Rechnung machen. Aktuell befindet sich der Kicker nämlich in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit seinem letzten Arbeitgeber KFC Uerdingen. Anfang des Jahres sollen dabei noch wichtige Verhandlungen anstehen. Auf Bild-Anfrage erklärte er schwammig: "Ich habe mehrere TV-Anfragen vorliegen. So was ist eher nichts für mich."

