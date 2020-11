Was wird aus der Black Panther-Fortsetzung? Diese Frage haben sich nach Chadwick Bosemans (✝43) überraschendem Tod im Sommer viele Fans der Marvel-Comicbuch-Verfilmung gestellt. Mittlerweile ist klar: Der Streifen wird trotz des Verlustes des beliebten Hauptdarstellers gedreht. Wie und ob Chadwicks Titelrolle des T'Challa alias Black Panther ersetzt wird, ist noch nicht bekannt. Dafür ist nun aber eine andere Information zu "Black Panther 2" an die Öffentlichkeit gelangt: der Name eines neuen Darstellers!

Wie das Onlinemagazin THR berichtet, soll dieser mexikanische Schauspieler im Gespräch für den Cast sein: Tenoch Huerta (39) – der durch seine Rolle des Rafael Caro Quintero im Netflix-Hit "Narcos: Mexico" international bekannt geworden ist. Welche Figur er genau spielen soll, ist noch nicht bekannt. Angeblich soll er aber einen von Black Panthers Widersachern verkörpern. Die Dreharbeiten sollen im Juli 2021 starten.

Neben dem Neuzugang werden die "Black Panther"-Fans in der Fortsetzung aber auch viele altbekannte Gesichter zu sehen bekommen: So sollen Lupita Nyong'o (37), Letitia Wright (27), Winston Duke und Angela Bassett (62) wieder in ihren Rollen am zweiten Film beteiligt sein. Was denkt ihr: Wird der zweite Teil es mit dem ersten aufnehmen können? Stimmt ab!

