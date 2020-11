Da wird Fiona Erdmann (32) ganz sentimental! Im August hatte die einstige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin endlich die lang ersehnte Nachricht für ihre Fans: Ihr Baby ist auf der Welt – und Fiona damit zum ersten Mal Mutter geworden. Auch nach der Geburt von Söhnchen Leo lässt die Beauty ihre Fans an dem Alltag mit Kind teilhaben und postet immer wieder süße Updates im Netz. Doch beim Anblick älterer Babyfotos merkt Fiona schon jetzt: Ihr Sohn wächst einfach unglaublich schnell – und ist plötzlich schon richtig groß.

"Kneif mich mal bitte jemand! Wie groß ist denn mein kleiner Schatz bitte geworden?", fragt sich die 32-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal und teilt dazu eine Reihe von Babyfotos. Während Leo auf zwei älteren Aufnahmen kurz nach seiner Geburt im Sommer noch superwinzig ist und sein Mini-Köpfchen ganz einfach in die Hand seiner Mama passt, ist auf dem aktuellen Foto zu sehen, dass Leo langsam, aber sicher zum Kleinkind heranwächst. In den Armen der Dubai-Auswanderin streckt er seine lang gewordenen Beine aus. "Auf jeden Fall bin ich unfassbar verliebt und so stolz, wenn ich sehe, wie toll er sich entwickelt hat, nachdem er einen Monat zu früh kam und so winzig war", schwärmt Fiona von ihrem Spross.

Und damit längst nicht genug – die Laufstegschönheit stellt klar, dass nicht nur der Nachwuchs größer wird, sondern auch ihre Muttergefühle stetig zunehmen. "Genauso wie er ist auch die Liebe zu ihm gewachsen. Es ist echt so krass, wie sehr man lieben kann! Ich will gar nicht wissen, wo das noch hinführt", schreibt sie in dem Post, den sie mit vielen roten Herzchen versieht.

