Billie Lourd (28) teilt endlich Einblicke in ihr privates Glück! Die Tochter von Star Wars-Star Carrie Fisher (✝60) überraschte ihre Fans Ende September mit Neuigkeiten: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden! Bis zu den Baby-News schaffte es die Schauspielerin, ihre Familienplanung komplett geheim zu halten – auch Fotos ihres Babybauchs tauchten nirgends auf. Das holt Billie jetzt aber nach: Sie teilt im Netz ein Throwback von ihrer Schwangerschaft!

Auf Instagram postet Billie jetzt einen ersten Schnappschuss, der sie mit praller Körpermitte zeigt. In einem langen Kleid hält sie mit einer Hand ihren Bauch, während die andere mit ihren Haaren spielt. "Zwei Monate", schreibt sie zu der Aufnahme – dabei ist aber nicht ganz klar, was die frischgebackene Mama damit meint. War sie zum Zeitpunkt des Shootings nur noch zwei Monate vom errechneten Geburtstermin entfernt oder feiert sie mit dem Bild, dass sie ihren Nachwuchs bereits zwei Monate in den Armen halten kann?

Erste Details über ihr Kind gab Billie bereits bei der Geburtsverkündung preis: So verriet sie, dass sie und ihr Verlobter Austen Rydell einen kleinen Jungen bekommen hätten und enthüllte auch den Namen des Wonneproppens: "Darf ich vorstellen: Kingston Fisher Lourd Rydell", sind die Worte neben einem ersten süßen Foto ihres Sohnes, auf dem zwei kleine Füßchen unter einer Decke hervorlugen.

David Fisher/REX/Shutterstock/ActionPress Carrie Fisher mit ihrer Tochter Billie Lourd im Juni 2016

Instagram / praisethelourd Kingston, Sohn von Schauspielerin Billie Lourd

Instagram / CB4bBT1BDi0 Billie Lourd und Austen Rydell im Juni 2020

