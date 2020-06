Erfreuliche Neuigkeiten bei Billie Lourd (27)! Die Star Wars-Bekanntheit musste in der letzten Jahren schwere Schicksalsschläge verkraften: 2016 starb ihre Mutter Carrie Fisher (✝60). Nur drei Tage später musste sie Abschied von ihrer Großmutter nehmen. Inzwischen scheint es in ihrem Leben aber wieder bergauf zu gehen. Seit zwei Jahren hat Billie mit dem Schauspieler Austen Rydell einen starken Partner an ihrer Seite: Jetzt haben sich die beiden verlobt!

Die süßen Nachrichten teilte Austen seiner Community via Instagram mit. Er veröffentlichte ein Foto, auf dem er seiner Liebsten einen Kuss gibt. Dazu schrieb er: "Sie hat Ja gesagt!" Genau genommen habe sie nur "Duhhh" gesagt, witzelte der Film-Star. Unter dem Post gratulierten bereits zahlreiche Fans. "Herzlichen Glückwunsch" kommentierte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Das sind die besten Nachrichten des Tages." Billie selbst äußerte sich zu dem Post bislang noch nicht.

Nicht nur privat, auch beruflich scheint es bei der 27-Jährigen bestens zu laufen. Vor Kurzem wurde bekannt, dass Billie demnächst wieder bei "American Horror Story" zu sehen sein wird. Sie wirkte bereits von 2017 bis 2018 in der Serie mit.

