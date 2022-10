In Glitzer gehüllt: Billie Lourd zeigt ihren Babybauch!

Bei Billie Lourd (30) glitzert und funkelt es! Im September machte die Tochter von Star Wars-Ikone Carrie Fisher (✝60) publik, dass sie wieder Nachwuchs erwartet – sieben Monate zuvor hatten die Schauspielerin und ihr Mann Austen Rydell bereits Sohn Kingston Fisher Lourd Rydell in ihrer kleinen Familie begrüßt. Aktuell ist also Baby Nummer zwei unterwegs. Inzwischen kann Billie auch schon eine ziemliche Wölbung vorweisen – und setzte diese nun funkelnd zur Show!

Via Instagram begeisterte die werdende Mama nun mit einer Bilderreihe ihre Community. Darauf posierte Billie in einem kurzen Glitzer-Kleid, welches ihren wachsenden Babybauch wunderbar zur Geltung brachte. Mit silbernen Pumps und einem schimmernden Make-up machte die 30-Jährige ihren aufregenden Look komplett – und schien sich offenbar pudelwohl zu fühlen.

Der TV-Star teilte zudem auch einen Schnappschuss mit seinem Gatten. Auf der Aufnahme sahen sich die Eheleute total verliebt an. Süßes Detail: Billie und Austen legten dabei liebevoll ihre Hände um die Babykugel der American Horror Story-Bekanntheit. "Ihr seid so süß zusammen", schwärmte ein Fan in der Kommentarspalte.

Instagram / praisethelourd Billie Lourd im Oktober 2022

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und ihr Sohn Kingston

Instagram / praisethelourd Billie Lourd und Austen Rydell im Oktober 2022

