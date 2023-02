Nach einer Ewigkeit: Billie Lourd macht einen Familienurlaub

Billie Lourd (30) kann es selbst kaum fassen. Die Tochter von Carrie Fisher (✝60) und ihr Mann Austen Rydell durften sich im vergangenen Dezember auf ihren zweiten Nachwuchs freuen: Ihre Tochter Jackson Joanne erblickte das Licht der Welt. Die Eltern werden offenbar seither von ihren beiden Kindern ziemlich auf Trab gehalten: Billie berichtete nun von dem befreienden Gefühl, endlich mal wieder für ein paar Tage aus dem Haus gekommen zu sein!

Auf Instagram postete die 30-Jährige einige Bilder aus ihrem Familienurlaub. So bekommt man in ihrem Post nicht nur Fotos von ihrer Unterkunft und einem luxuriösen Abendessen zu sehen, sondern auch von ihr selbst: Unter einem beleuchteten Außenbereich eines Restaurants posierte die zweifache Mama in einem engen schwarzen Kleid mit einer Hand auf dem Kinderwagen. "Dieses Gefühl, wenn man nach 942 Jahren das Haus verlässt und dein Baby schläft auf wundersame Weise das Abendessen durch und du kannst dich für eine Sekunde wie ein Halbmensch fühlen", scherzte sie unter ihrem Beitrag.

Ein Bild von Billie und ihrem Mann Austen fehlte in der Bilderreihe natürlich nicht: So sieht man die beiden an einem Tisch in einem Restaurant ein paar Drinks genießen. Dabei grinsen beide überglücklich in die Kamera, wobei man ihnen anmerkt, dass sie dankbar für diesen gemeinsamen Abend sind.

