Angelina Pannek (28) ist die Babypfunde los! Im Juni dieses Jahres wurde die einstige Bachelor-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter und teilte schon kurz nach der Geburt ihres Sohnes ein erstes Body-Update. In richtig kurzer Zeit war von dem ehemals riesigen Babybauch kaum noch was zu sehen. Die Veränderungen an ihrem Körper waren jedoch trotzdem noch spürbar. Jetzt verrät die Influencerin allerdings: Sie habe ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht.

In einem Q&A in Angelinas Instagram-Story fragt sich ein Fan, ob die 28-Jährige schon wieder ihre alte Form zurückerlangt habe. "Bist du wieder bei deinem Normalgewicht?", lautet die Frage, auf die das Reality-TV-Sternchen klar stellt: "Bin ich schon." Das sei ihrer Meinung nach aber gar nicht so ungewöhnlich, denn sie habe insgesamt "nur" etwas mehr als zehn Kilo zugenommen. Doch was genau versteht Angelina eigentlich unter "Normalgewicht"? Im November 2019 verriet sie, dass sie 54 Kilo auf die Waage bringt.

Richtig viel Aufwand hat der After-Baby-Body die Frau von Sebastian Pannek (34) offenbar nicht gekostet – ein anderes Detail hatte der TV-Bekanntheit im Elternalltag anfangs hingegen mehr zugesetzt. Sie kam einfach nicht dazu, ihre Beauty-Routine durchzuziehen. "Keine Zeit für ein Make-up", schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie ganz natürlich für die Kamera posierte.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Oktober 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im Mai 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek im September 2020

