Drake Bell (34) ist Vergangenheit! Schon mit fünf Jahren fing der Kalifornier seine Schauspielkarriere unter seinem Geburtsnamen an – hierzulande wurde er in erster Linie durch seine Rolle als Drake Parker in der Sitcom "Drake & Josh" bekannt. Doch der klangvolle Nachname gefiel dem US-Amerikaner nun offenbar nicht mehr: Auf Social Media hat sich Drake jetzt von Bell in Campana umbenannt!

Was genau es mit dem Namenswechsel auf sich hat, erklärte der 34-Jährige bislang nicht. Wie Just Jared jetzt allerdings berichtet, ist Drake nach Mexiko gezogen. Da ist es wohl kein Zufall, dass Campana das spanische Äquivalent zu Bell ist – und zu Deutsch: Glocke. Einige seiner Fans vermuten nun, dass der Schauspieler erkannt haben könnte, dass er eine noch größere Community in lateinamerikanischen Ländern hat: "Ich kann nicht aufhören, über den Fakt zu lachen, dass Drake das alles macht, weil er in Mexiko beliebter ist, als in den USA", unkte einer von etlichen Usern auf Twitter.

Doch damit hören die Veränderungen längst nicht auf: Auch die meisten seiner aktuellen Netz-Posts sind auf Spanisch – und sogar seine neuen Songs sind nicht mehr englischsprachig. Dieser Trend existiert allerdings schon länger bei Drake – bereits vor einem Jahr postete der TV-Star ein Foto eines mexikanischen Personalausweises, auch schon mit dem Familiennamen Campana: "Dass er seinen Namen ändert, spanische Musik macht und auch nur noch auf Spanisch tweetet, ist wohl das Seltsamste, das dieses Jahr passiert ist", will sich einer seiner Fans noch nicht umgewöhnen.

Getty Images Drake Bell, Schauspieler

Getty Images Drake Bell im März 2019

Instagram / drakebell Drake Bell im Mai 2020

