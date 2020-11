Hat Noah Beck sich etwa seine Zukunft mit Dixie D'Amelio (19) schon vorausgesagt, bevor er sie überhaupt kennengelernt hat? Anfang Oktober machten es die beiden US-amerikanischen TikTok-Stars offiziell: Sie sind bereits seit Ende September ein Paar. Versuchten sie ihre Liebe erst noch vor der Öffentlichkeit zu verstecken, zeigen sie jetzt ihren Fans ihre Gefühle füreinander nur umso offener. Dass Noah mal mit Dixie glücklich wird, hätte er schon viel eher ahnen können: Ein Snapchat-Filter sagte dem 21-Jährigen nämlich das schon Anfang des Jahres voraus!

Vor wenigen Tagen teilte Noah eine alte Aufnahme auf seinem TikTok-Account, die ihn im Februar dieses Jahres zeigt. Damals besuchte er noch das College und war weit davon entfernt, ein Social-Media-Star zu sein. Damals nutzt er einen Snapchat-Filter, der ihm vorschlagen sollte, welcher TikToker auf ihn steht. Witzigerweise spuckte ihm der Zufallsgenerator ausgerechnet Dixie aus! Zu dem Reupload des Videos schrieb Noah entgeistert: "Leute, ich habe das hier in meinen Snapchat-Erinnerungen vom 24. Februar 2020 gefunden" und fügte noch den Hashtag #manifestiert dazu.

Seine berühmten TikTok-Kollegen finden diesen Blick in die Zukunft mindestens genauso erstaunlich wie Noah selbst. So kommentierten beispielsweise James Charles (21) und Tana Mongeau (22) gleichermaßen erstaunt: "Oh mein Gott!" Was sagt ihr dazu, dass der Filter Noahs Partnerschaft mit Dixie vorhergesagt hat? Stimmt ab.

CrownMedia/MEGA Dixie D'Amelio und Noah Beck, TikTok-Stars

Instagram / dixiedamelio Noah Beck und Dixie D'Amelio

iamKevinWong.com / MEGA Dixie D'Amelio und Noah Beck in Los Angeles

