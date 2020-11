Ioannis Amanatidis (30) hat sie schon mal auf seiner Seite! In der aktuellen Staffel von Die Bachelorette buhlt der leidenschaftliche Grieche aktuell um das Herz von Melissa. Und das bis jetzt sogar ziemlich erfolgreich: Der 30-Jährige bekam von der Rosenverteilerin den ersten Kuss geschenkt und wurde mit drei anderen Boys zu den Home-Dates eingeladen. Doch nicht nur Melissa findet ihren Rosenanwärter gut – auch Jennifer Lange (27) ist im "Team Ioannis".

In ihrer Instagram-Story postete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ein Bild, auf dem sie gerade die aktuelle Folge der Bachelorette schaut. Dabei sieht man Melissa und Janni bei einem gemeinsamen Date. "Ich spüre das Knistern durch den Laptop. Ich finde ihn sympathisch", schrieb die Ex-Freundin von Andrej Mangold (33) zu der Szene. Er würde sie an einen Italiener in Bremen erinnern.

Mit dieser Meinung steht die Zumbatrainerin aber offenbar ziemlich alleine da. In einer Promiflash-Umfrage vom 18.11.2020 stimmten 5.546 Leser ab: 4.996 der Votes, das entspricht satten 90,1 Prozent, finden, dass Melissa den falschen für ihren ersten Kuss gewählt hat. Nur 550 der abgegebenen Stimmen, 9,9 Prozent, können Melissas Wahl nachvollziehen.

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Melissa und Ioannis bei "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / agentlange Jennifer Lange im November 2020

Anzeige

TVNOW Ioannis und Melissa beim Bachelorette-Übernachtungsdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de