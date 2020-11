Meghan Trainor (26) lüftet ein weiteres Babygeheimnis! Anfang Oktober überraschte die Sängerin ihre Fans mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie und ihr Mann Daryl Sabara (28) werden Eltern. Kurz darauf plauderte die Blondine nicht nur aus, dass sich das Paar auf einen Jungen freuen darf, sondern gab bereits erste Hinweise auf den Namen des Kleinen. Es soll nichts total Einzigartiges oder Verrücktes sein. Was bisher aber streng vertraulich geblieben ist, war der Geburtstermin des Babys – und genau den verrät Meghan jetzt.

In der Radioshow "Boston's Morning Magic" gesteht die "All About That Bass"-Interpretin, dass sie sich eigentlich ein Weihnachtsbaby gewünscht habe. "Leider [...] haben wir dieses Ziel nicht erreicht", meint sie. Allerdings – allzu lange müssen sich die werdenden Eltern auch gar nicht mehr gedulden. Denn der Nachwuchs wird wohl zu einem anderen Festtag das Licht der Welt erblicken. Meghans Baby soll um den Valentinstag, also irgendwann im Februar 2021 zur Welt kommen.

Doch warum hätte sich die 26-Jährige den Geburtstag ihres Sohnes eigentlich so gerne in der Weihnachtszeit gefeiert? Auch das führte sie in der Show genauer aus. Auch sie selbst hat ihren Ehrentag kurz vor den Feiertagen und ausschließlich gute Kindheitserinnerungen diesbezüglich: "Meine Eltern waren so gut zu mir. Sie haben mir immer das Gefühl gegeben, dass es etwas ganz Besonderes war und dass es mein Tag war".

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei einer Filmpremiere

Getty Images Meghan Trainor im April 2019

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor 2019

