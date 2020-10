Auf diese süße Enthüllung haben ihre Fans schon sehnsüchtig gewartet! Anfang Oktober begeisterte Meghan Trainor (26) ihre Community mit diesen Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Daryl Sabara (28) erwarten ihr erstes Kind! Zuvor hatte die Musikerin schon länger den Wunsch gehegt, Nachwuchs zu bekommen – dass es nun endlich geklappt hat, stimmt sie natürlich überglücklich. Doch was bekommt sie eigentlich? Einen Jungen oder ein Mädchen? Jetzt enthüllte Meghan das Geschlecht ihres Babys...

Gegenüber Extra plauderte die Mami in spe nun aus: "Es wird ein Junge!" Offenbar weiß sie davon auch schon eine ganze Weile: "Ich musste es jetzt so lange verheimlichen, dass ich mir jetzt dachte: Ich kann es nicht für immer für mich behalten", erklärte die 26-Jährige. Zusätzlich plauderte Meghan diese niedlichen Details aus: "Er hat gestern angefangen, zu treten. Das war der schönste Tag überhaupt. Es war wunderschön."

Offenbar hatte sich also doch schon ein Hinweis in ihrer Schwangerschaftsverkündung versteckt! Meghan hatte ihre Instagram-Botschaft mit einem Geschenk-Emoji in Blau versehen. Auch die Promiflash-Leser waren sich daraufhin sicher: Sie bekommt einen Sohn!

Instagram / meghan_trainor Ultraschallfoto von Meghan Trainors Baby

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei einer Filmpremiere

Getty Images Meghan Trainor bei den Teen Coice Awards 2018

