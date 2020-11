Salvatore Vassallo räumt mit den Gerüchten auf! Der ehemalige Temptation Island-Kandidat postete vor wenigen Tagen ein verdächtiges Foto im Netz: Darauf posiert er mit einer unbekannten Frau und dazu schrieb er ein paar Zeilen, die fast an eine Liebeserklärung erinnern. Hat der Reality-TV-Star etwa eine neue Frau an seiner Seite? Im Gespräch mit Promiflash spricht er nach den Spekulationen jetzt Klartext!

"Ich bin Single, weil ich leider bis heute meine Traumfrau noch nicht gefunden habe, die mich zu 100 Prozent erfüllt", gibt Salvatore offen zu und fegt damit die Vermutungen seiner Fans vom Tisch. Doch auch wenn er gerade keine Schmetterlinge im Bauch habe, sei er überzeugt, dass die Eine irgendwo auf ihn warte. Die Frau, "die mich als Mann und Mensch zu schätzen weiß und mich so akzeptiert, wie ich bin", erklärt er im Promiflash-Interview.

Bei der aktuellen und bereits abgedrehten Staffel der Kuppelshow Ex on the Beach fand er also nicht seine Liebe. Dafür ist seine Ex-Freundin Christina Dimitriou, die ebenfalls bei dem Format dabei ist, seit den Dreharbeiten wieder vergeben – und zwar an Aleksandar Petrovic (29). Ist dem Influencer ihr Liebesglück ein Dorn im Auge? "Mich interessiert die Beziehung zwischen Aleks und Christina nicht. Wir sind nicht mehr zusammen, ich konzentriere mich auf wichtige Sachen", stellt er klar.

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo im August 2020

Anzeige

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo

Anzeige

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de