Seit einiger Zeit Single: Datet Salvatore Vassallo gerade?

Salvatore Vassallo ist seit einiger Zeit Single. Im Promiflash-Interview verrät der Beauty & The Nerd-Kandidat, ob er momentan jemanden kennenlernt: "Man schreibt immer hier und da, aber dadurch, dass ich halt im Sommer auf Mallorca lebe und im Winter in Deutschland bin, ist es auch noch mal schwieriger, mit jemandem Kontakt zu halten." Tief im Inneren wünsche sich Salvatore aber jemanden, dem er sich anvertrauen könne: "Ich sehne mich natürlich nach einer Partnerin, aber nach einer, die zu mir passt."

Von kurzzeitigen Beziehungen, in denen vielleicht auch noch ein Kind entsteht, hält Salvatore überhaupt nichts. "So etwas möchte ich nicht in meiner Familie haben", stellt er im Gespräch mit Promiflash klar. Auch wenn der Ex von Christina Dimitriou (32) nach der Richtigen sucht, ist er mit seiner momentanen Situation zufrieden: "Ich bin aber auch so, wie es ist, glücklich, auch wenn ich jetzt Single bin. Bei mir läuft alles, aber eine Ergänzung anhand einer Frau ist natürlich das Perfekte." Ein Mann könne nur noch stärker sein mit der richtigen Frau an seiner Seite und genau das wolle Salvatore auch.

Salvatore schaue sich die Frauen, mit denen er Kontakt hat, genau an. "Bei mir muss auch die Frau Interesse zeigen und wenn ich nicht sehe, dass die Frau Interesse zeigt, dann bin ich auch raus, weil ich bin nicht so der Jäger", erzählt der 30-Jährige im Interview mit Promiflash und fügt hinzu: "Also ich brauche wirklich jemanden, der ernsthaftes Interesse zeigt, wo ich auch wirklich merke, ich bin nicht einer von vielen."

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Bekanntheit

