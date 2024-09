Das hätte Salva mit "Beauty & The Nerd"-Siegerprämie gemacht

Im diesjährigen Beauty & The Nerd-Finale schaffte es Salvatore Vassallo mit seiner Nerdin Joelle nur auf den zweiten Platz. Doch was hätte der Realitystar mit dem Preisgeld von 50.000 Euro gemacht, wenn er gewonnen hätte? Promiflash hat nachgehakt! "Ich habe es nicht wegen des Geldes mitgemacht, deswegen weiß ich nicht, was ich mit dem Geld gemacht hätte", betont Salva zunächst, räumt dann aber ein: "Ich hätte es vielleicht für die Familie weggelegt. [...] Vielleicht ein bisschen um die Welt reisen oder halt für die Familie etwas weglegen." Seine Teampartnerin Joelle wäre auch gern auf Reisen gegangen, wie der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat ebenfalls verrät.

Auch meint Salvatore zu wissen, was seine Kontrahentin und Siegerin Kim Virginia Hartung (29) mit dem Preisgeld geplant hatte. "Die Kim hat ganz klar und deutlich gesagt: 'Wenn ich gewinne, wird das Geld auf die Nerds aufgeteilt.' Sie kauft sich keine teuren Designersachen damit", berichtet der Ex von Christina Dimitriou (32) außerdem im Promiflash-Interview. Ob die einstige Temptation Island-Verführerin ihr Versprechen eingelöst hat, wisse er aber nicht. "Wenn sie das wirklich so macht, dann gönne ich ihr das auch von ganzem Herzen. [....] Sie hat ja ganz groß davon geredet, dass sie sehr viel Geld verdient und gar kein Geldproblem hat, was man jetzt von den Nerds nicht sagen kann." Trotz alledem vermutet Salvatore hinter Kim Virginias Versprechungen nur Taktik, um gut bei den Nerds und beim Publikum anzukommen.

Schon während der Show gerieten die beiden TV-Persönlichkeiten aneinander – und auch nach dem Format konnte es Salvatore nicht lassen und stichelte heftig gegen Kim. "Das ist für mich die größte Schauspielerin, die man auf dieser Welt finden kann", wetterte er im Promiflash-Interview und fügte hinzu: "Sie hat einfach den falschen Job erwischt. Sie hätte wirklich eine Ausbildung als Schauspielerin machen müssen, um bei Filmen mitspielen zu können."

©Seven.One "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Salvatore und Joelle

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

