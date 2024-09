Darum gab Salvatore sein TV-Comeback bei "Beauty & The Nerd"

In den vergangenen Jahren war es relativ still um den Realitystar Salvatore Vassallo. Für die diesjährige Staffel von Beauty & The Nerd kehrte der einstige Temptation Island-Teilnehmer jedoch ins Fernsehen zurück und kämpfte um das heiß begehrte Preisgeld von 50.000 Euro. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät Salvatore jetzt, warum genau dieses Format das richtige für sein TV-Comeback war. "'Beauty & The Nerd' war für mich ein geiles Projekt, wo ich schon länger hin wollte", erklärt der Sizilianer und fügt hinzu: "Da war ich auch schon seit mehreren Jahren als Teilnehmer im Gespräch, konnte aber aus privaten Gründen nicht teilnehmen."

Salvatore betont weiter, dass seine längere Abwesenheit im deutschen Reality-TV keine bewusste Entscheidung gewesen sei. Er habe schlichtweg nicht die "richtigen Projekte" gefunden, die für ihn interessant gewesen wären. Salvatore war in den vergangenen Jahren allerdings alles andere als untätig: "Das letzte, wo man mich gesehen hat, war 'Jung, wild & sexy' in Österreich und der Schweiz. Ich mache nicht nur Shows in Deutschland, sondern auch ein bisschen internationaler." Für seine Zukunft könne sich der ehemalige Are You The One?-Kandidat außerdem vorstellen, ins italienische Fernsehen zu gehen.

Salvatore trat bei "Beauty & The Nerd" gemeinsam mit seiner Nerdin Joelle an. Die beiden zogen erst in der zweiten Folge als Nachzügler in die Villa ein. Das ungleiche Duo kämpfte sich bis ins Finale durch und musste sich letzten Endes gegen Kim Virginia Hartung (29) und ihren Nerd Collin geschlagen geben. In einem früheren Gespräch mit Promiflash verriet der 31-Jährige, wie es ihm mit der Zweitplatzierung ging: "Ich war traurig, aber ich muss auch sagen, dass ich absolut alles gegeben habe, was in meiner Macht stand – in jeder Hinsicht. Ich war psychisch und physisch sehr angeschlagen."

Anzeige Anzeige

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

Anzeige Anzeige

©Seven.One "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Salvatore und Joelle

Anzeige Anzeige